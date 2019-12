Ladri all’asilo: tanti danni ma nessun bottino

Ladri in azione nel fine settimana alla scuola materna Umberto I di Bisuschio. Nella notte tra sabato e domenica sconosciuti sono entrati nell’asilo rompendo le porte che danno sul giardino, poi una volta dentro hanno scassinato le serrature degli armadi, hanno divelto porte e rovesciato cassetti, frugando dappertutto alla ricerca di denaro.

Galleria fotografica Bisuschio - Ladri all'asilo 4 di 5

A scoprire il disastro che i ladri si sono lasciati dietro, anche nelle aule dove sono ospitati i bambini, è stata una dipendente che immediatamente ha allertato la presidente del Cda della scuola per l’infanzia Gabriella Bertoncello: «Hanno fatto davvero un disastro e poi se ne sono andati, forse disturbati da qualcuno – dice, ancora sotto shock per quanto accaduto – Non hanno portato via nulla delle attrezzature che c’erano, cercavano denaro evidentemente ma di denaro nella nostra nostra scuola non ne teniamo mai, tutti i pagamenti vengono effettuati tramite Pos o bonifico e quando c’è denaro contante viene immediatamente versato in banca».

Restano i danni e le spese che la piccola scuola dovrà affrontare per sistemare ciò che i ladri hanno spaccato: «Un danno non indifferente per una scuola paritaria come la nostra, sempre impegnata a far quadrare i conti – conclude la presidente Gabriella Bertoncello – Ma soprattutto resta la bruttissima sensazione di un luogo dedicato ai bambini profanato da gente senza scrupoli, alla ricerca di quello che non c’era. Faccio davvero fatica a penare alla meschinità di queste persone».