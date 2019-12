Lavori sulla sopraelevata, caos in via Peschiera

Caos mattutino in via Peschiera a Varese per lavori sul tratto di strada sopraelevata che collega la zona dell’Iper con la tangenziale di Varese. In molti stanno segnalando questa mattina (mercoledì) code in entrambe le direzioni e attese anche di un’ora per attraversare la zona. Il consiglio è quello di evitare la zona se non si vuole rimanere imbottigliati.