Le conserve del Dono per un Natale dolce e solidale

Ultima settimana per il Temporary Shop “Dono”. Fino al 23 dicembre nel negozio di via Vittorio Veneto 12 a Varese potranno essere acquistate le conserve prodotte da “Nonsolopane e dono” . Nel laboratorio dell’associazione frutta e verdura vengono lavorate e trasformate in conserve. Con una piccola donazione potrai scegliere tra i prodotti presenti nel negozio sostenendo così il progetto Dono e permettendo all’associazione di continuare a far gustare, anche a chi non potrebbe, conserve e marmellate buone e genuine. E se vuoi fare un doppio dono fino al 23 dicembre puoi scegliere tra le conserve, disponibili anche in confezioni regalo, e donarle per Natale o in qualsiasi altra occasione.

Galleria fotografica Dono 4 di 16

L’associazione Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane, oltre a produrre deliziose conserve, raccoglie, organizza e distribuisce, prodotti alimentari non deperibili a persone indigenti che risiedono nella provincia di Varese.