Le sardine arrivano a Busto: “Il 9 dicembre tutti in Piazza San Giovanni”

Il mare delle sardine è pronto a lambire anche Busto Arsizio. L’appuntamento è per lunedì 9 dicembre in piazza San Giovanni a partire dalle 19. L’evento è organizzato dal gruppo delle “Sardine Varesine” ed è il primo in Provincia.

Nella descrizione dell’evento ufficiale della manifestazione (clicca qui) c’è l’invito a “portare un libro con te in piazza, la cultura ti slega e ti rende libero” oltre a “sardine a volontà, di qualunque colore e materiale, l’importante è avere una sardina”.

Il gruppo Facebook continua a raccogliere consensi ed adesioni per un totale di 3318 membri provenienti da tutta la provincia di Varese. Molti di loro, tra cui gli organizzatori samaratesi Rossella Iorio e Silvano Monticelli, domenica 1 dicembre hanno preso parte al “mare di sardine” in piazza Duomo: ora si preparano a nuotare in casa loro. Il flash mob bustocco è stato infatti lanciato il giorno dopo il grande successo della manifestazione milanese, con 25.000 persone arrivate in Piazza Duomo sotto una pioggia battente.

«Speriamo in una piazza piena -commentano Iorio e Monticelli- piena di persone, piena di libri, piena di ideali, piena di diversità. La piazza è il vero protagonista di questa mobilitazione! Portate un libro in piazza, la cultura rende liberi! È l’antidoto ai messaggi divisivi populisti, la cultura unisce».