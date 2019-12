“A Milano c’è il mare”, le sardine riempiono Piazza Duomo

Si sarebbero dovute ritrovare in piazza dei Mercanti ma alla fine erano così tante da riempire piazza Duomo. Sono le sardine che domenica 1 dicembre hanno sfidato pioggia e freddo per scendere in piazza a Milano.

Un mare di ombrelli è dunque quello che si è radunato ai piedi della Madonnina, tutti accomunati dallo slogan che riecheggia di piazza in piazza: Milano non si lega. Nessun simbolo di partito, nessuna bandiera solo la volontà di “Invadere la capitale dell’innovazione di colori e inventiva per lanciare il messaggio che la politica deve passare dalle idee, la libertà e le relazioni umane”. Tra le sardine milanesi c’era anche Roberto Saviano.

Così tante persone in piazza che dall’account twitter del movimento il commento è stato uno solo: “C’è il mare a Milano, ed è fatto da voi“. Ma l’appuntamento del capoluogo lombardo è stato anche un momento di solidarietà. Gli organizzatori hanno infatti invitato tutti a partecipare ad una raccolta di cibo in scatola da devolvere a Pane Quotidiano, un ente benefico milanese.