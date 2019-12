Le statuette della Ciocchina verranno realizzate da BeeEasy di Saronno

Le statue della Ciocchina verranno realizzate dalla ditta BeeEasy di Saronno. Lo ha deciso la giunta comunale con determinazione del 28 ovembre.

Per la prossima edizione della Civica Benemerenza “La Ciocchina”, consegnata alla vigilia della Festa del Trasporto nel mese di ottobre, le 16 statuette di marmo bianco con base in legno verranno realizzate dall’azienda saronnese dietro un compenso stabilito in 4975.