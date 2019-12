Il Liceo Musicale ai Miogni, un concerto di Natale “speciale”

“Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione” ha scritto Victor Hugo. Ed è quello che è scritto sul volantino che annuncia il concerto di Natale che si terrà all’interno del carcere dei Miogni.

Una tradizione che si ripete ormai da alcuni anni e così domani, martedì 17 dicembre dalle 15 alle 17 gli allievi della classe di canto del professor Massimiliano Broglia del Liceo Musicale Statale “Alessandro Manzoni” di Varese, eseguiranno alcuni brani davanti ai detenuti della Casa Circondariale.

L’iniziativa voluta dalla direttrice, dottoressa Carla Santandrea e dal responsabile dell’Area Pedagogica Domenico Grieco, è stata realizzata con la collaborazione di alcuni insegnanti del CPIA 2 di Varese.

Questo il programma:

“Besame Mucho”, canta la classe di canto;

”Take me or leave me” (di Rent),cantano Lara Bistoletti e Alessia Ferrari;

”Io sono” (di Arisa), canta Margherita Giordano;

”The Christmas song” (di Nat King Cole), canta Emma Paoli;

”Ironic” (di Alanis Morissette), canta Gaia Finazzi;

”Somewhere over the rainbow” (del film “Il Mago di Oz”), canta Carolyne Tranquillini;

”Never Enough” (di The Greatest Showman), canta Micaela Ianiro;

”Money, Money” (di Cabaret), cantano Gregorio Barbieri e Silvia Pedetti;

”Il Vecchiotto cerca Moglie” (di Gioacchino Rossini), canta Annachiara Calia;

”Danke Shoen” (di Brenda Lee), canta Ambra Tomasini;

”Santa Baby” (di Eartha Kitt), canta Sandra Pedetti;

”Music to watch girls by” (di Andy Williams), canta Gregorio Barbieri;

”White Christmas” (di Bing Crosby), cantano Eleonora De Lucia e Emma Paoli;

”I will pray” (Giorgia e Alicia Keys), cantano Sofia Volante e Desiree Santaguida;

”Have yourself a Merry Little Christmas” (di Michael Bublè), canta Carolyne Tranquillini;

”Let it snow” (di Michael Bublè), canta Alessia Ferrari;

”Santa Claus is coming to town” (di Michael Bublè), canta Gaia Finazzi;

”Oh happy day”, canta la classe di canto.