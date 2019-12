L’under 15 di Varese cala il poker in Europa

Quattro partite, quattro vittorie e il conseguente primo posto nel girone: lo sbarco in Europa della Pallacanestro Varese nella sua versione giovanile, la cosiddetta Academy, è da applausi. La formazione Under 15 biancorossa, sponsorizzata Lasi, ha disputato in Slovacchia il primo concentramento della EYBL (European Youth Basketball League) e lo ha superato imbattuta, mettendosi così in cima al Girone C che comprende 9 squadre.

Quello svolto a Levice – la città di origine di un grande ex pivot varesino, Richard Petruska – è stato il primo dei due turni sui quali è distribuito il girone del primo turno: il secondo si disputerà in gennaio (dal 23 al 26) nella città bulgara di Botevgrad. In quella occasione Varese sfiderà il Bayern Monaco (Germania), l’SBK Levice (Slovacchia), il Flash Belgrado (Serbia) e il Soproni Sportiskola (Ungheria). Al termine, le due migliori formazioni del raggruppamento verranno promosse ai playoff che si disputeranno tra il 9 e il 12 aprile a Debrecen in Ungheria. Oltre a Varese c’è un’altra formazione imbattuta ed è quella del Bayern: lo scontro con i bavaresi potrebbe dunque esprimere la vincente del gruppo.

A Levice intanto, la squadra di coach Stefano Bizzozi ha superato nettamente le tre avversarie che hanno dovuto affrontare. All’esordio i biancorossi hanno superato i serbi del Bc Div Belgrado per 61-108 con 22 di Zhao e 13 di Golino e Rossi in una partita già indirizzata dal quarto iniziale. La seconda avversaria, il Dan Dancian (Romania) è partita meglio rispetto a Varese che però ha raddrizzato subito il match per poi dilagara (52-94) dopo l’intervallo. Zhao ancora top scorer con 21 al pari di Rossi, doppia cifra (10) anche per Bottelli. Quasi 30 i punti di distacco inflitti anche alla terza rivale, il Balkan Botegrav, superato 81-53 con i soliti 18 di Zhao e con la doppia cifra di Rossi (14) e Pasinetti (12). Poker infine completato contro l’altra formazione italiana, Fidenza, con successo per 99-61 con 16 di Zhao, 12 di Coppa e 11 di Maccecchini.

EYBL U15 – CE Gruppo C

CLASSIFICA (dopo 4 partite): Bayern Monaco, PALL. VARESE 4-0; Dan Dacian, SBK Levice 3-1; Balkan Botegrav 2-2; Div Belgrado, Flash Belgrado 1-3; Fidenza, Sopron 0-4.

I TABELLINI

BC DIV BELGRADE – PALL. VARESE 61-108

(17-33; 10-29; 23-22; 11-24)

Varese: Bottelli 12, Goffi 6, Coppa 5, Golino 13, Maccecchini 2, Migliori, Praderio 5, Rossi 13, Pasinetti 12, Frangos 11, Zhao 22, Belotti 7.

ACS DAN DACIAN – PALL. VARESE 52-94

(18-12; 9-21; 7-32; 18-29)

Varese: Bottelli 10, Goffi 9, Coppa 2, Golino 8, Maccecchini 2, Migliori, Praderio, Rossi 21, Pasinetti 5, Frangos 16, Zhao 21, Belotti.

PALL. VARESE – BC BALKAN BOTEVGRAD 81-53

(17-10; 22-8; 21-18; 21-17)

Varese: Bottelli 8, Goffi 7, Coppa 2, Golino 3, Maccecchini 3, Migliori 2, Praderio, Rossi 14, Pasinetti 12, Frangos 6, Zhao 18, Belotti 6.

PALL. VARESE – ACADEMY BASKET FIDENZA 99-61

(24-12; 30-14; 24-19; 21-16)

Varese: Bottelli 9, Goffi 6, Coppa 12, Golino 5, Maccecchini 11, Migliori 2, Praderio 8, Rossi 11, Pasinetti 10, Frangos 7, Zhao 16, Belotti 2