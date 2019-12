Murales in piazza dei Mercanti, il Comune non spenderà altri soldi

Niente più soldi per il murales di piazza Mercanti. L’opera realizzata a metà dello scorso settembre dall’artista Neve sulla facciata di piazza dei Mercanti, a pochi giorni dalla sua inaugurazione era stato imbrattato da alcuni vandali con la frase “morte alle guardie”.

Il Comune aveva subito provveduto a coprire la scritta con della vernice grigia e sporto denuncia contro ignoti.

L’amministrazione comunale aveva impegnato per la realizzazione del murales circa 8.500 euro, ma l’assessore Dario Lonardoni assicura che «non vogliamo spendere altri soldi per rimediare ad un atto vandalico del genere. Speriamo che l’artista che lo ha realizzato possa rimetterci mano a titolo gratuito; stiamo trattando con la sua agenzia». Sulla stessa linea di pensiero il primo cittadino Alessandro Fagioli, che allarga le braccia e spiega: «Realizzare qualcosa sapendo già che prima o poi verrà danneggiata di nuovo non ha molto senso».