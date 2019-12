Il Natale a Cardano al Campo

A Cardano arriva il Natale. Da sabato 7 settembre iniziano una serie di eventi tutti a tema natalizio, per tutte le età.

Proprio sabato, dalle 10:30, si terranno una serie di letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni alla biblioteca Gianni Rodari (dove è in corso la mostra sui 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino). Le letture per bambini torneranno sabato 14 alle ore 16 (con prenotazione obbligatoria).

Nel giorno dell’Immacolata partirà ufficialmente la stagione natalizia, con l’accensione delle luminarie – prevista alle 16 – e la casetta di Babbo Natale che riceverà le letterine dei bambini. Alle 17:30 spazio alla Musica del Natale con il coro NeoVibes.

Venerdì 13 dicembre, alle 20:45 presso la chiesa della Parrocchia di via Verdi, ci sarà la Santa Messa dello Sportivo. E successivamente la premiazione degli atleti che hanno dato lustro alla città.

Sabato 14, alle 21, il corpo musicale La Filarmonica di Cardano terrà il concerto di Gala al cine teatro Auditorium.

Domenica 15 spazio ai mercatini di Natale, dalle 10 alle 18 in piazza Mazzini e piazza Sant’Anastasio. Alle 11:15 verrà presentato ‘Tacuen de Cardan’, alla sala Ipazia di Casa Paolo VI.

Giovedì 19 torna il coro NeoVibes, che con i bambini delle scuole primarie cittadine porteranno ‘InCanto a Cardano’ alla chiesa di via Verdi.

Si conclude sabato 21 dicembre, a pochi giorni fa Natale, con la premiazione dei concorsi natalizi alla biblioteca civica ‘Gianni Rodari’.