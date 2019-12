Navette gratuite per il Sacro Monte l’8 dicembre

Domenica 8 dicembre sono allestiti alcuni servizi navetta tra lo stadio e la zona Sacro Monte/Campo dei Fiori, in collaborazione col Comune di Varese.

–NAVETTA GRATUITA STADIO-FUNICOLARE: partenze dallo stadio (fermata Park&Bus linea E/via Borghi) alle ore 16.30, 17.00, 17.30 con destinazione stazione funicolare. Rientri dalla stazione funicolare alle ore 20.30, 21.00, 21.30. Fermate intermedie: Sant’Ambrogio chiesa, via Sella/bivio Velate, piazzale Montanari (Prima Cappella). Servizio gratuito.

–NAVETTA GRATUITA STADIO-SACRO MONTE-CAMPO DEI FIORI: partenze dello stadio (fermata Park&Bus linea E/via Borghi) ogni 40 minuti, dalle 10.00 alle 18.40. Rientri da Campo dei Fiori ogni 40 minuti, dalle 10.40 alle 19.20. Fermate intermedie: Sant’Ambrogio chiesa, via Sella/bivio Velate, piazzale Montanari (Prima Cappella), piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte). Servizio gratuito.

Si ricorda infine che, con l’abituale orario Festivo, sarà normalmente in funzione anche la linea C, che collega Bizzozero Nabresina-Bustecche-Giubiano-Varese centro-viale Aguggiari-Sant’Ambrogio e piazzale Montanari (Prima Cappella): le corse proseguono per la stazione Vellone della funicolare dalle 10 alle 18.10. In altri orari, le corse proseguono fino a piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte). Sulla linea C è necessario munirsi di biglietto o abbonamento, come su tutte le linee urbane.

