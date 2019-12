No ai 50 milioni di euro per l’ospedale di Saronno

Ospedale di Saronno, non passa l’emendamento presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti.

«Quello di Saronno è un ospedale importante che ha bisogno di investimenti infrastrutturali, non solo per far sì che funzioni bene, ma anche perchè il migliore funzionamento dell’ospedale di Saronno è una garanzia per il buon funzionamento del futuro ospedale unico di Gallarate e Busto». Questa era la premessa dell’emendamento, che faceva seguito all’ordine del giorno approvato lo scorso luglio, quando l’aula votò a favore dello stanziamento di 50 milioni di euro per la struttura saronnese.

In sede di voto per il Bilancio regionale, l’emendamento 2022 è però stato bocciato. Nella relazione illustrativa Astuti scriveva: «Con l’emendamento si intendono garantire le risorse per sostenere gli investimenti strutturali necessari all’Ospedale di Saronno affinché possa recuperare funzionalità ed efficacia, affiancandosi all’Ospedale Unico e, nell’ambito della programmazione regionale della sanità, offrire risposte adeguate alle domande di salute dei cittadini del suo vasto territorio di riferimento. Si dà così seguito all’Ordine del giorno approvato all’unanimità dall’aula nella seduta del 26 luglio 2019 – deliberazione n. XI/657».