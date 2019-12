Notti alcoliche, cinque interventi per “intossicazione etilica”

Sono stati tanti gli interventi nella notte tra sabato e domenica compiuti dagli equipaggi delle ambulanze di tutto il nostro territorio, diversi però hanno avuto una causa comune: intossicazione etilica.

Con questa missione i soccorritori sono dovuti intervenire cinque volte lungo le strade del nostro territorio. Il primo caso è stato poco prima delle 23 a San Vittore Olona in via XXIV Maggio e qualche minuto dopo è arrivata un’altra chiamata, questa volta per un 28enne che si era sentito male a Legnano, in via Felice Cavallotti.

19 minuti dopo che era scattata la mezzanotte un’ambulanza è invece dovuta arrivare in via Giovanni Macchi a Varese e in quel caso ad essersi sentito male è stato un 15enne. Il giovanissimo è stato stabilizzato sul posto e portato all’Ospedale Del Ponte in codice verde. Ben più grave è invece il codice con cui è stato soccorso un uomo di 56 anni a Vergiate. L’allarme è scattato in piazza Matteotti poco prima delle 2 e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. L’uomo è stato così trasferito d’urgenza a Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Ultimo intervento della nottata a Castellanza, in via per Gerenzano. La chiamata di soccorso è scattata verso le 3 del mattino ma una volta che i sanitari sono arrivati in posto non hanno trovato nessuno