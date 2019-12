Ottimo esordio per gli “Amici del teatro” di Leggiuno

“Buona la prima” per gli “Amici del Teatro” di Leggiuno. Grande successo di pubblico al Teatro San Carlo, esaurito in ogni ordine di posto, che ha visto andare in scena “L’eredità dello Zio Giuli”, commedia dialettale in tre atti, magistralmente diretta dal regista Giovanni Milani.

Due ore di divertimento con un finale che strappa una lacrima. Complimenti ed applausi a scena aperta sul finale per tutti gli attori. Belle le scenografie.

Si replica a Germignaga “Cinema Teatro” il 18 Gennaio.