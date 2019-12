Da “Parrucchieri in Varese” per il tuo look impeccabile

In Galleria Manzoni a Varese il giovane e talentuoso Farouk Zarzouri, muove abilmente le sue mani su capelli, barbe e baffi, armato di forbice, pettine e rasoio, per regalare ai suoi clienti un momento di relax e di coccole.

Faroouk ha imparato l’arte dell’essere barbiere in Siria, seguendo il lavoro del padre e dei fratelli nella barberia di famiglia e portando poi la sua conoscenza a Varese, città che lo ha accolto e che lui ama.

Un angolo della sua “Parrucchieri in Varese” ospita la sedia da barbiere che accoglie ogni giorno ragazzi e uomini che vogliono prendersi cura di barba e baffi, tornati anche di moda, mentre il resto del negozio ospita le postazione delle parrucchiere e delle estetiste che si prendono cura delle acconciature, delle mani e dei piedi delle donne.

Da “Parrucchieri in Varese” si fanno manicure, pedicure, ricostruzione unghie, smalto, gel, semipermanente e nail art, per dare un servizio completo e far sentire le donne delle vere regine.

Nel salone della Galleria Manzoni si pratica anche l’antica arte della depilazione con filo, attraverso la quale l’estrazione del pelo avviene in modo del tutto naturale, eliminandolo dalla radice, usando un filo di cotono che viene torto e messo a spirale trattenendolo con le dita e con la bocca.

Chi entra da Farouk viene accolto col sorriso e sa che verrà coccolato dalle abili mani di tutto lo staff, rilassandosi con il rumore del fono e perdendosi nei movimenti delle mani del giovane barbiere.

“Parrucchieri in Varese” è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19 e potete prenotare il vostro trattamento telefonando al numero 0332 283622.