Pista di pattinaggio e carrozza, il Natale di Luino è ricco di eventi

Luino è la più grande città della sponda Lombarda del Lago Maggiore, punto d’incontro e di fusione tra cultura mediterranea e mitteleuropea. «Sono contento della programmazione di quest’anno – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali -. Durante il periodo natalizio, Comune di Luino e Confcommercio Ascom Luino propongono eventi in partnerariato volti a creare la suggestiva atmosfera natalizia per cittadini e turisti».

«Sono particolarmente soddisfatto per le iniziative natalizie e mi associo a quanto dichiarato dal vice sindaco Casali – dichiara il presidente di Confcommercio Ascom Luino Franco Vitella -. Penso di interpretare il pensiero dell’amministrazione comunale e del sindaco Pellicini, sostenendo che il lavoro di squadra ha portato ottimi risultati, consentendo di programmare anche attività rivolte ai bambini, i veri protagonisti del Natale. Mi complimento inoltre per le iniziative culturali organizzate dal Comune, come l’Omaggio a Giovanni Reale e l’esposizione del dipinto di Giovanni Boldini. Un ulteriore motivo per visitare Luino e ammirare il capolavoro di Boldini nella splendida sede di Palazzo Verbania».

La pista di ghiaccio a ridosso del Lago rappresenta una delle attrazioni più amate, a pochi passi dal borgo antico, di fronte all’Imbarcadero e ai palazzi in stile. Durante i prossimi weekend alcune bancarelle natalizie animeranno questo luogo fiabesco, dove in data 15 e 22 dicembre è stato organizzato anche un set fotografico con Babbo Natale.

Dal Parco Ferrini, durante le stesse tre domeniche partirà la stupenda carrozza natalizia che accompagnerà grandi e piccini ad ammirare le bellezze cittadine. Durante il mese di dicembre, in tutta la Città, regnerà l’atmosfera particolare che coinvolge nella magica tradizione dell’Avvento prealpino: anche il celebre mercato del mercoledì di oltre 300 bancarelle si propone in edizioni straordinarie domenica 15 e 22 e martedì 24 dicembre.

Il 14 dicembre la pista sarà protagonista di una festa per i più piccini, a partire dalle 14.30 con una spettacolare esibizione di pattinaggio artistico. Il centro storico resta una delle attrazioni più visitate e dalle 15.30, nella preziosa cornice della contrada Cavallotti, i bimbi dell’Istituto Maria Ausiliatrice si esibiranno in canti natalizi accompagnando la brava artista Adele Cossi. In tale occasione si esibiranno anche Francesca Galante e Ciro Radice. Durante gli eventi non mancherà la cioccolata calda e lo speziato Vin Brulè.

A seguire, sempre il 14 dicembre, a partire dalle 17.30 verrà inaugurato il presepe degli alpini realizzato dallo scultore Franco Puxeddu. La novità di quest’anno sarà una sorpresa natalizia: il 24 dicembre, infatti, alle ore 16.30, ci si scambieranno i tradizionali auguri a Palazzo Verbania con la voce unica di Adele Cossi accompagnata al pianoforte da Riccardo Bricchi e da sua figlia. Nella splendida cornice del Palazzo Adele Cossi proporrà i canti più amati della tradizione.