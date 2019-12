Presidio in Prefettura per una legge sulla non autosufficienza

Un presidio unitario dei sindacati pensionati è stato organizzato questa mattina, 11 dicembre 2019, davanti al palazzo della prefettura di Varese.

A partecipare, a sostegno di una legge nazionale per la non autosufficienza e per presentare al Prefetto le richieste per una vita più dignitosa alla fine della vita lavorativa, i rappresentanti di Spi-Cgil, Cisl dei laghi Pensionati, Uil pensionati.

Per tutti, dopo il positivo incontro con il prefetto, ha parlato Dino Zampieri, Segretario dello Spi-CGIL di Varese: che ha ricordato come «Già abbiamo portato avanti tre manifestazioni nazionali, per una legge fondamentale: attualmente avere una persona non autosufficiente in casa spesso porta una famiglia alla povertà».