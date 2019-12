Sei condanne da scontare, arrestato a Cascinetta

Continua l’intensificazione del controllo del territorio da parte del Commissariato di Gallarate.

Era affidato in prova ai Servizi Sociali di Gallarate come misura alternativa al carcere il ventottenne marocchino che oggi (venerdì 20 dicembre) è stato raggiunto da un ordine di carcerazione eseguito dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Gallarate.

L’uomo, residente a Gallarate, pluripregiudicato già conosciuto dalle forze dell’ordine, si era reso protagonista di diversi reati nel biennio 2013 – 2015, in provincia di Varese. Quasi tutti i reati sono riconducibili alla sfera patrimoniale, dal furto alla rapina. Sei i processi in cui il ventottenne si è visto giudicare colpevole. A causa della gravità dei fatti la misura alternativa non era più ammissibile e si sono così riaperte le porte del carcere. Il cumulo delle pene ammonta a poco più di otto anni di reclusione, per la metà già scontati, ad una multa di circa 1.700 euro, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

La pena sarà definitivamente esaurita nel mese di maggio del 2023. Dopo gli accertamenti fotodattiloscopici, l’uomo è stato portato in carcere di Busto Arsizio.