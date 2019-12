Saronno Bene Comune ricorda Anna Cinelli

Venerdì 6 dicembre all’Auser di Saronno in via Maestri del Lavoro “Saronno Bene Comune”, sigla che riunisce i socialisti saronnesi, ha organizzato una serata per ricordare l’ex consigliera comunale Anna Cinelli, scomparsa qualche mese fa.

In un post sulla propria pagina Facebook, il gruppo “Saronno Bene Comune” ricorda così Anna Cinelli, stimata come persona, sempre disponibile e sorridente, ma anche come politica attiva e costantemente a disposizione del bene comune: