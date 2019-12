Sicurezza, incontro in prefettura per i sindaci di Malnate, Lozza e Vedano Olona

Si è svolto nella mattinata di mercoledì 4 dicembre l’incontro sulla sicurezza chiesto dai sindaci di Malnate, Lozza e Vedano Olona e concesso dal Prefetto.

Irene Bellifemine, Giuseppe Licata e Cristiano Citterio sono stati accolti in prefettura da Enrico Ricci per fare il punto della situazione sul tema sicurezza. I sindaci hanno avuto un confronto con le forze dell’ordine della provincia di Varese; presenti anche il questore Giovanni Pepè e il comandante della Guardia di Finanza di Varese Marco Lainati.

Al termine dell’incontro ha spiegato come è andato l’incontro il sindaco di Malnate, Irene Bellifemine: «E’ andata bene perché è stata confermata la sinergia con le forze dell’ordine; sono contenta perché hanno garantito il loro supporto sul controllo del territorio. Ci hanno dato un resoconto dei dati e ci confermano che, nonostante la percezione del cittadino, fino a ottobre, il numero dei furti è in diminuzione. Sono invece in aumento le truffe agli anziani e su questo ci concentreremo. Andremo a migliorare la formazione del controllo di vicinato e ricordo che il 12 dicembre ci sarà una giornata di formazione a proposito. A margine della riunione abbiamo Malnate ha sottoscritto il protocollo d’intesa . Sono molto soddisfatta».