Soccorso dopo una valanga: esercitazione per i volontari della Valdossola

Sabato di “lavoro” per i volontari della X delegazione Valdossola. È in corso un’esercitazione sull’Alpe Lusentino per simulare l’intervento in emergenza dopo una valanga.

L’addestramento è reso il più veritiero possibile dall’ausilio di manichini seppelliti sotto la neve. l’obiettivo è quello di ottimizzare i tempi e le operazioni di intervento dato che la tempestività del soccorso è fondamentale per salvare vite umane.

Per questo motivo, si cerca di ricreare una vera e propria emergenza per far sì che le squadre impegnate si trovino il più vicino possibile alla realtà.