Taglio dei parlamentari, un comitato per dire “no”

Eros Sebastiani, fondatore e vicepresidente Associazione Frontalieri Ticino, e Gianni Rubagotti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, annunciano l’intenzione di avviare anche a Varese un comitato contro la legge costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Di seguito la nota inviata dai due, a nome dell’associazione di iniziativa radicale Myriam Cazzavillan.

Anche e soprattutto per conquistare il diritto degli italiani di votare informati è necessario anche a Varese creare un comitato che raccolga chi ritiene importante evitare il taglio di democrazia sottoposto a referendum.

Speriamo che nelle prossime ore si possa costituire e che possa da subito mettere in campo iniziative di informazione ma anche di lotta nonviolenta contro chi cerca di fare leva sulla disperazione di un popolo non informato per fare deragliare la costituzione che magari fino a poco tempo fa definiva la più bella del mondo.

Per intanto l’appello a tutti gli eletti e ai cittadini normali a contarci, unirci, convincere gli indecisi a fare questo cammino con noi.

Il maggiore costo della politica non è lo stipendio dei parlamentari ma le condizioni di vita e lavoro degli italiani a seguito di pessime leggi. Avere meno rappresentanti è il modo migliore di impedire a deputati e senatori che cercano di impedirle o migliorarle di non entrare più in Parlamento e quindi di avere leggi ancora peggiori.

Grazie a 64 senatori e al Partito Radicale, unica forza politica che si è opposta questa misura, la riforma che crea questo danno ai cittadini viene rinviata ai cittadini, purtroppo nella totale mancanza di informazione e dibattito sui media, il clima ideale in cui la democrazia diretta diventa plebiscito a conferma delle decisioni di chi sta al potere.

L’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ è una associazione radicale nata il 3 ottobre 2015 a Milano. E’ transpartitica e transterritoriale e promuove le battaglie radicali a Milano e in altri territori dove ha o trova militanti.