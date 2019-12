I Talò regalano allegria con il cd “Canzon de Natal”

Il CD delle canzoni natalizie in dialetto bustocco, realizzato da Ginetto Grilli, Umberto Rosanna e Fabio Gallazzi, verrà regalato la sera del 13 dicembre al People. Si potrà ascoltare anche per le vie cittadine tramite Radio BustoLive.

Si tratta di un regalo di Natale che il gruppo musicale “I Talò”, composto da Ginetto Grilli, Umberto Rosanna e Fabio Gallazzi, hanno voluto fare a Busto e ai cittadini. Il CD intitolato “Canzon da Natal” è una raccolta di brani natalizi classici rivisitati in dialetto bustocco, con l’aggiunta di due inediti.

L’idea nasce nell’ambito del Tavolo Identità, su proposta del vicesindaco e assessore alla cultura e identità, Manuela Maffioli, orgogliosa del progetto che andrà a valorizzare il Natale cantato nella tradizione della città: «il merito va a Ginetto, Umberto e Fabio che hanno avverato un piccolo grande sogno, una sinergia tra due linguaggi quello del Natale e quello del territorio bustocco», ma il plauso è andato anche a Luciana Brugnoli che ha reso il progetto materialmente possibile.

«Quando mi hanno chiesto di tradurre le canzoni storiche del Natale io ho risposto che non avrei tradotto perché il dialetto ha tutto un modo suo per esprimersi» ha spiegato Ginetto che ha scritto anche i due inediti intitolati “Canzon da Natal”, con la collaborazione di Mauro Pagani, ex direttore artistico del Festival di Sanremo e “Lia sü ch’al fioca pü”. Quest’ultimo testo, accompagnato da un video animato curato dalla Trikeco Studio, verrà presentato insieme all’intero CD il 13 dicembre alle 20:45 al People (via Concordia 1\bis). Delle melodie pop del Natale bustocco saranno disponibili in omaggio 500 copie.

Alla realizzazione dei brani hanno collaborato i cori di Barbara Meyer e Roberta Pagani e artisti di fama come i compositori e arrangiatori Carmelo Emanuele Patti ed Eros Cristiani.

La soddisfazione del progetto è anche del sindaco Emanuele Antonelli che promette la diffusione delle canzoni in Radio BustoLive e che augura successo al disco, ma soprattutto a chi lo ha realizzato: «Tutti quelli che hanno scritto le canzoni di Natale hanno fatto strada, perché le canzoni natalizie vengono ricordate da tutti ogni anno; questo CD rimarrà nella storia di Busto oltre a risultare essere un’iniziativa importante che può lanciare l’intero territorio in progetti più importanti».

People, per un intrattenimento tutto made in Italy, verrà inaugurato domenica 8 dicembre.