Torna il senso unico alternato in via Giordani a Masnago. All’altezza del ponticello, da domani e fino a venerdì 13 dicembre, verranno eseguiti lavori per lo spostamento dei sottoservizi.

I lavori avverranno nella fascia oraria 8.30 e 16.30 evitando le ora di punta.

La scorsa settimana era stato realizzato il passaggio destinato ai pedoni da utilizzare nel corso dei mesi di chiusura totale del ponte per l’ampliamento della sede dal gennaio prossimo e sino a maggio.