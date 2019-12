Treni soppressi di Trenord, il leghista Grimoldi dà la colpa a Rfi e al governo

Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, attacca Rete Ferroviaria Italiana per il black out che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria in Lombardia per tutto il pomeriggio, causando la soppressione di 70 treni.

«Un altro ‘black day’ per decine di migliaia di pendolari lombardi per colpa della cronica inefficienza di RFI che per una serie di lavori di manutenzione ha bloccato la circolazione ferroviaria in Lombardia paralizzandola per più di tre ore con 70 treni soppressi e oltre 150 in forte ritardo».

Il deputato leghista se la prende con la ministra dei Trasporti De Micheli: «Basta. La Lombardia simbolo di eccellenza ed efficienza merita il massimo, merita il meglio, e non l’incapacità di Rete Ferrovia Italiana, che rappresenta la perfetta fotografia di un Governo di incapaci buoni solo ad aumentare le tasse e le tariffe. La ministra De Micheli non ha nulla da dire a riguardo?»