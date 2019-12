Un disegno per Lorenzo, la premiazione

Colori per un amico, un fumetto per la voglia di ricordare chi si incrociava per strada, in palestra, sui banchi di scuola e che ora non c’è più.

Tre anni e più sono passati dal settembre 2016 quando Lorenzo Mazzini perse la vita in un incidente stradale lasciando un vuoto incolmabile in tutta la comunità di Cocquio Trevisago.

E ogni anno si ripete un momento a lui dedicato: “Un disegno per Lorenzo”.

Si tratta di un concorso destinato ai più giovani che vedrà la premiazione per i disegno – sotto forma di elaborato – che verrà premiato il prossimo 8 dicembre.

La premiazione si terrà alle 10.30 presso l’associazione “Amici di Cocquio”; le categorie riguardano la scuola primaria, secondaria di primo grado superiori e categoria: “libera”