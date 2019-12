Un gran finale per gli eventi di Natale a Castiglione

Gran finale per il Natale a Castiglione Olona, con tre giorni di eventi per tutti i gusti, per bambini e adulti (foto d’archivio).

Sabato 21 dicembre

La prima edizione di “ASPETTANDO BABBO NATALE” al Castello di Monteruzzo dalle 11 alle 18.

Tutti i bambini potranno incontrare Babbo Natale e scattare insieme a lui una bellissima foto ricordo!

All’interno del villaggio di Babbo Natale i piccoli potranno divertirsi insieme agli elfi giocando, disegnando o creando bellissimi lavoretti! In biblioteca si terranno le letture di Natale anche in lingua inglese. Troverete anche l’albero dei desideri, dove i piccoli potranno scrivere il loro desiderio più grande!

Ci sarà poi il candy shop con lo zucchero filato!

Alle 16.30 ci sarà una gustosa merenda per i bambini!

Domenica 22 dicembre

Ci sarà atmosfera natalizia domenica nel borgo con il Mercatino di Natale!

Dalle 10.00 alle 18.30, le vie del centro storico si animeranno accogliendo bancarelle ed espositori, dove potrete trovare bellissimi oggetti artigianali, prodotti enogastroomici e tante idee regalo.

Per tutta la giornata, negli orari di apertura dei musei civici sarà possibile visitare la mostra Collettiva dell’Associazione artisti indipendenti di Varese.