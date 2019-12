(San Salvatore, Lugano, foto Ticino Turismo) Per la prima volta dopo quasi 130 anni di esercizio, si potrà salire sul San Salvatore anche in inverno. Grazie al servizio della funicolare si potrà raggiungere la cima del monte (912 m) e ammirare il panorama offerto da questo luogo.

La vetta è una delle mete più gettonate dell’offerta turistica del Canton Ticino, per il panorama mozzafiato e per la diversificata offerta di destinazione che l’ospite trova in vetta.

La pausa tecnica di novembre ha permesso la realizzazione di svariati interventi di manutenzione e miglioria sull’impianto e alle imprese accessorie. Fino all’8 marzo, tutti i week-end la funicolare ritornerà in funzione, con corse ogni mezz’ora dalle 10.00 alle 17.00, e giornalmente durante le vacanze natalizie, dal 21 dicembre al 6 gennaio, con diverse iniziative culinarie per tutti i gusti.

L’esercizio invernale costituisce una rivoluzione nella storia della funicolare e verrà proposto a titolo sperimentale nei prossimi tre anni, grazie all’iniziativa di una Società anonima privata di pubblica utilità che investirà oltre 250mila franchi solo per quest’apertura prolungata.

“Quali fautori dell’iniziativa abbiamo la volontà di estendere per la prima volta a quasi tutto l’anno la possibilità di raggiungere la cima del monte usufruendo del trasporto in funicolare e dell’apertura del Ristorante Vetta – spiegano i promotori del servizio -. Questa scelta è frutto dell’intenzione di rendere ancora più attrattiva una destinazione che stagionalmente, da marzo a fine ottobre, ha visto quest’anno registrare il record di oltre 200’000 passaggi in funicolare (di cui quasi 4500 sono stati i residenti nel Comune che hanno goduto della ParadisoCard)”.

“Questa idea apre nuovi scenari e siamo fiduciosi – precisa Felice Pellegrini, direttore della società San Salvatore – di potere diventare per tutta la regione un’esclusiva offerta di destinazione in un periodo più tranquillo dal profilo delle opportunità turistiche, anche alla luce dei collegamenti sull’asse nord-sud più veloci di cui il nostro Cantone beneficerà tramite Alptransit e Ceneri 2020, e d’oltralpe saremo raggiungibili più facilmente, approfittando al sud delle alpi di periodi invernali sempre più temperati e soleggiati”.

“Grazie a queste nuove connessioni ferroviarie, presto il Ticino diventerà una città giardino accorciando i tempi di percorrenza tra i centri del cantone. Ecco che meeting, seminari e conferenze, così come gite fuori porta, sono ora a portata di mano anche nei mesi freddi in un contesto esclusivo, potendo far capo al Ristorante Vetta che è diventato negli anni un vero e proprio valore aggiunto della destinazione, grazie ai continui investimenti, alla gestione curata e personalizzata dei coniugi Mogliazzi, alla cucina à la carte, alle interessanti proposte di menu per gruppi o banchetti”.

Durante le festività si potranno gustare in vetta allettanti suggerimenti gastronomici il giorno di Natale, Santo Stefano, per il cenone di San Silvestro o il pranzo di Capodanno, a prezzi forfettari che variano dai 59 delle feste comandate fino ai 110 franchi a persona di fine anno, oppure ai 48 franchi ogni domenica per uno stuzzicante brunch compreso il viaggio in funicolare. Vi è inoltre la possibilità di effettuare aperture speciali delle strutture per gruppi o ricorrenze aziendali (diurne o serali) oppure effettuare prenotazioni anche per gli spazi congressuali. Info e orari qui