Addio all’ingegnere Arturo Redaelli

È morto ieri pomeriggio nella sua casa nei pressi della Brunella l’ingegnere Arturo Redaelli. Aveva 87 anni ed era stato recentemente ricoverato in ospedale. Accanto a lui i figli Leandro, Lorenzo e Laura, i nipoti e la sorella Puci.

La città deve molto a Redaelli: grande amico di monsignor Pasquale Macchi, arciprete del Sacro Monte, ha lavorato gratuitamente per rendere il piccolo centro fruibile ai varesini. Tra gli ultimi progetti gli ascensori che portano dal Mosè alla Balconata sopra l’arrivo della Via Sacra. Ma non è l’unico lavoro per cui resterà nella memoria di chi lo ha conosciuto: ha disegnato e diretto i lavori per piazza XX Settembre, quelli per il Campus sportivo di via Pirandello, per la Lindt di Induno Olona, per la palestra del campus dell’Università dell’Insubria.

I funerali si svolgeranno mercoledì 8 gennaio alle ore 10:45 nella Basilica di San Vittore in Varese. Al termine della cerimonia si proseguirà per la sepoltura nel cimitero di Giubiano Varese.