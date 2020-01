Anticipato al 24 marzo l’arrivo di Disney+

Era previsto per il 31 marzo, ora é annunciato per il 24 marzo. Disney anticipa di una settimana l’arrivo in Italia, in contemporanea con Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera, della piattaforma di streaming Disney+.

Ufficiali anche i costi di abbonamento: 6,99 euro quello mensile, 69,99 l’annuale, con la possibilità di accesso da 4 schermi in simultanea. Gli abbonati avranno accesso ai contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, oltre a serie tv, documentari e corti prodotti appositamente per il nuovo servizio.

Al momento del lancio saranno disponibili “The Mandalorian”, serie legata alla galassia di Star Wars, e la versione moderna di “High School Musical: The Musical: The Series”. Ancora, “The World According To Jeff Goldblum”, “Encore”, “Diary of a future president”. Ci sarà anche una rivisitazione del classico di animazione del 1955 “Lilli e il vagabondo”. E, per finire, “The Imagineering Story”, documentario che racconta il lavoro dei creativi che danno vita ai parchi Disney.

Tutto, ovviamente, da valutare l’impatto sul mercato italiano. Un mercato che, secondo uno studio di Ernst&Young, conta 6 milioni di utenti unici, per un totale di 8 milioni di abbonamenti sottoscritti. Uno dei player principali é senz’altro Netflix, che nel 2019 ha tagliato il traguardo dei 2 milioni di abbonati. Oltre alle realtà internazionali come Amazon Prime Video e AppleTv+, ci sono anche player italiani come NowTv, Infinity, Tim Vision e Chili. A loro Disney+ lancia la sfida forte, oltre che del proprio marchio, anche di franchise come Star Wars e Marvel. Se riuscirà a vincerla lo dirà il tempo.