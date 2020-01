Appuntamento con la tradizione: torna il Rogo della Giubiana

Nuovo anno e vecchie tradizioni a Lomazzo: torna l’appuntamento con il Rogo della Giubiana, il tradizionale rito che prende vita ogni anno durante l’ultima domenica del mese di gennaio.

L’evento si terrà domenica 26 gennaio presso il piazzale dell’oratorio, in via Milano 24, a partire dalle ore 15, con l’apertura degli stand del vin brulè. Il rito, come da usanza, prevede l’accensione di un grande falò con il fantoccio della Giubiana, fatto di paglia, che prenderà fuoco simboleggiando il vecchio anno che, bruciando, se ne va, per far spazio a un 2020 che ci si augura possa essere ancora più prospero e propizio per tutti.

Sempre secondo la tradizione del rito, la festa della Giubiana sarà accompagnata dalla specialità del risotto alla luganiga, preparato dai cuochi dello staff per tutti i partecipanti. L’apertura dello stand gastronomico avverrà alle ore 18: a seguire, ci sarà l’accensione del falò. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Pompieri Sempre Onlus: il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’acquisto di attrezzature di soccorso.