A9, chiusura notturna tra Lomazzo sud e Como Centro verso Chiasso

Nuova chiusura notturna sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire interventi di manutenzione delle essenze arboree lungo il tracciato autostradale.

Nel dettaglio, dalle 22:00 di lunedì 4 maggio alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro in direzione Chiasso. Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario est”, situata lungo lo stesso segmento, a partire dalle 21:00 fino alle 5:00.

Per gli automobilisti diretti verso la Svizzera è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud. Da qui si consiglia di seguire la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, quindi SP30 in direzione Cadorago-Fino Mornasco e successivamente SP35 verso Como, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro.

Autostrade raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di programmare per tempo gli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne interessate dai lavori.