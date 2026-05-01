A9, chiusura notturna tra Lomazzo sud e Como Centro verso Chiasso
Lavori alle essenze arboree sulla A9: tratto chiuso nella notte tra il 4 e il 5 maggio verso Chiasso. Stop anche all’area di servizio Lario est, previste deviazioni sulla viabilità ordinaria
Nuova chiusura notturna sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire interventi di manutenzione delle essenze arboree lungo il tracciato autostradale.
Nel dettaglio, dalle 22:00 di lunedì 4 maggio alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro in direzione Chiasso. Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario est”, situata lungo lo stesso segmento, a partire dalle 21:00 fino alle 5:00.
Per gli automobilisti diretti verso la Svizzera è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud. Da qui si consiglia di seguire la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, quindi SP30 in direzione Cadorago-Fino Mornasco e successivamente SP35 verso Como, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro.
Autostrade raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di programmare per tempo gli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne interessate dai lavori.
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