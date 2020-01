Bimbi dalla Bielorussia, un’esperienza che apre il cuore

Un abbraccio che crea un ponte di amicizia tra Italia e Bielorussia. Un’esperienza che apre il cuore ai più piccoli, vittime innocenti del grande disastro nucleare di Chernobyl.

È questo il senso profondo del progetto “Sapere e amare” per l’accoglienza dei bambini bielorussi che vivono nelle aree ancora contaminate dalle radiazioni.

Il progetto, promosso dal Comitato per l’accoglienza e la salute dei minori bielorussi e dall’Unità pastorale Arcisate – Brenno Useria sarà presentato venerdì 17 gennaio alle 20.45 all’Oratorio di Arcisate, in piazza san Vittore Martire.

Durante la serata i volontari presenteranno il progetto e quello che negli anni l’associazione ha messo in campo per aiutare le popolazioni e soprattutto i minori colpiti dalla tragedia atomica di Chernobyl. In conclusione volontari e parrocchia offriranno un rinfresco a tutti i presenti..

L’ingresso alla serata è libero.

La locandina della serata