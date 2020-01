Biscottino cerca casa

Una nostra lettrice cerca aiuto per trovare casa a questo bel gattone di nome Biscottino. Ha due anni con tutte le vaccinazioni ed è un gran giocherellone.

«La mia vicina di casa, purtroppo, non c’è più, e gli sto cercando una casa. Io non posso tenerlo a causa della mia allergia. Potete aiutarmi? Io ho già scritto ai miei contatti di Facebook chiedendo di condividere il post il più possibile. La mia vicina adorava i suoi gatti, e non voglio che finisca in gattile! Attendo vostre notizie, grazie già da subito!».

Chi è interessato può scrivere a pinapunk@yahoo.it