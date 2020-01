“Il cartello di via Gasparotto non funziona più. Lo aggiustiamo o lo togliamo?”

Nuovo intervento del consigliere di Forza Italia Esposito, questa volta sul cartello luminoso in entrata della città da via Gasparotto.

«Faccio segnalazione ad Avt per far mettere a posto questo cartellone luminoso che indica i posti per i parcheggi in città o addirittura rimuoverlo perché non è un spettacolo edificante in via Gasparotto» spiega sulla sua pagina facebook Domenico Esposito.

«E’ anni che non funziona – conferma telefonicamente – E’ all’entrata di Varese, non è un bel biglietto da visita per la città: o lo si ripara o è meglio eliminarlo del tutto. Se lo togliessero forse è meglio».