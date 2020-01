Ciclista investito a Gemonio, interviene l’elisoccorso

Un uomo di 43 anni è stato soccorso a Gemonio, dopo essere stato investito da un auto mentre transitava in bicicletta.

Galleria fotografica Elisoccorso a Gemonio - Gennaio 2020 4 di 4

L’incidente è accaduto alle 10.30 all’incrocio tra via IV Novembre e la Statale che collega Varese con Laveno, non lontano dal cimitero nella parte bassa del paese.

Ambulanza ed elisoccorso sono intervenute in codice rosso nel vicino campo sportivo comunale di via Curti, l’uomo è stato poi trasferito in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

Le immagini nella photogallery sono state inviate da un lettore.