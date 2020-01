Concerto di Ringraziamento per la Filarmonica Puccini

Una serata di bella musica è in programma nel fine settimana a Viggiù.

Domenica 1° febbraio, alle 21 nel Salone Soms di piazza Artisti Viggiutesi, la Filarmonica Puccini terrà il Concerto di Ringraziamento.

Un appuntamento che chiude il 2019 e segna l’inizio del nuovo anno di attività per la Filarmonica, con il pranzo sociale in programma in giornata, occasione di bilanci e nuovi progetti, e il concerto serale.

L’evento sarà presentato da Carla Cassani, mentre a dirigere la Filarmonica sarà il M° Irene Guerra.

Ingresso libero