Cyberbullismo, a Palazzo Estense un incontro con chi ha “pensato” la legge

Il contrasto e la prevenzione al cyberbullismo passano dalla cultura. A spiegarlo, durante una tavola rotonda in Salone Estense, sarà Elena Ferrara, relatrice della legge 71/2017 che punta ad arginare il bullismo online: l’appuntamento è in comune per venerdì 17 gennaio alle 17.00.

L’incontro, dal titolo “Prigionieri della rete”, è organizzato dal Comune di Varese e dall’Università dell’Insubria e vedrà protagonisti anche ImmaginArte, La banda degli onesti, CSIG e Fidapa Varese.

Parteciperanno l’assessore ai Servizi educativi di Palazzo Estense Rossella Dimaggio; Giulio Facchetti, presidente di Scienze della comunicazione all’Università dell’Insubria; Luana Nosetti, pediatra dell’Università dell’Insubria; Savino Accetta e Andrea Donati, associazione La banda degli onesti onlus; Mauro Alovisio, giurista e rappresentante dell’associazione CSIG; Paolo Bozzato, psicologo e psicoterapeuta; Francesco Cansirro Cortorillo, musicista. Modererà Paola Biavaschi, giurista e docente all’Università dell’Insubria.