Donate al Comune due opere di Francesco De Rocchi

Due nuovi quadri di Francesco De Rocchi donati al Comune di Saronno.

La giunta comunale ha deliberato di accettare la donazione dei nipoti ed eredi dei fratelli Carugati di due opere del maestro del Chiarismo, nato a Saronno nel 1902 e moto a Milano nel 1978.

Le due opere sono Natura morta (1952 – olio su tavola, cm 60 x 50) e Sotto il Monte, la chiesa di Papa Giovanni (1960 – olio su tavola, cm 80 x 60): accertata l’autenticità delle opere, come da certificazione rilasciata dalla presidente del Centro Studi Chiarismo (ospitato a Villa Gianetti), valutate fra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 9.000,00 come da certificazione rilasciata dallo studio legale associato Negri-Clementi e accertato che le stesse si presentano in buono stato e non necessitano di interventi di restauro, saranno aggiunte alla collezione presente a Villa Gianetti, composta da 15 opere, cedute dagli eredi in comodato d’uso al Comune di Saronno, e da una parte degli arredi dello studio milanese del pittore.