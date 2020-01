Farmaciauno: boom di utenti e fatturato

Quello delle farmacie online è un settore in fortissima crescita, come testimoniano i numeri. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che decidono di acquistare sul web i prodotti per la cura del proprio corpo. Un trend molto interessante che si conferma per il terzo anno di seguito. Tra i big del settore spicca, sicuramente, Farmaciauno.

Con i suoi 2 milioni di utenti unici e un fatturato di quasi 6 milioni di euro, Farmaciauno si conferma essere uno degli ecommerce farmaceutici con la più forte crescita sul mercato.

Farmaciauno: i numeri del 2019

Il 2019 è stato un anno estremamente positivo per questa farmacia online. Il fatturato dell’anno appena concluso si è chiuso con un + 199% a quota 5 milioni e 855 mila euro. Questo ottimo risultato è stato possibile grazie ad un traffico web cresciuto del 55% rispetto al 2018. Nel corso dello scorso anno sono stati oltre 2 milioni (per l’esattezza 2.040.974) i visitatori unici che hanno navigato le pagine dello shop online.

Numeri davvero eccellenti che permettono di guardare al 2020 con grandissime aspettative. Quello in corso, infatti, qualora venissero rispettati gli stessi standard di crescita, potrebbe rivelarsi come l’anno della definitiva consacrazione.

Insomma non è un segreto che Farmaciauno aspira a diventare la farmacia online di riferimento per il mercato italiano, investendo pesantemente sull’offrire un servizio sempre più efficiente e orientato alla totale soddisfazione del cliente.

I segreti del successo di Farmaciauno

Aumentare del 55% gli utenti in target che navigano il proprio sito web non è un risultato da poco, specialmente in un settore complesso e competitivo come quello delle farmacie online. Gli specialisti di Farmaciauno hanno puntato moltissimo sulla soddisfazione del cliente.

Grazie ad un servizio di assistenza multicanale (sul sito è disponibile sia l’email, il telefono che il servizio di assistenza via Whatsapp) il cliente viene seguito e supportato sia nella fase di scelta del prodotto che in fase di acquisto. Questo permette, alle persone, di poter acquistare online con tutti i vantaggi, in termini di risparmio e di flessibilità, che solo il web sa offrire ma, allo stesso tempo, ricevere la stessa assistenza che si riceverebbe in un negozio fisico.

Un altro aspetto estremamente positivo è quello legato alla spedizione veloce (tra l’altro sempre gratuita per ordini superiori ai 40 euro): la consegna, infatti, viene garantita in massimo 48 ore in tutta Italia tramite corriere espresso GLS così da poter assicurare l’arrivo tempestivo del prodotto.

Tra i prodotti più venduti ci sono, sicuramente, gli integratori alimentari e i prodotti per la cura del proprio corpo. Quello degli integratori alimentari, in particolare, è un settore molto interessante. Nel 2019 la crescita generale del comparto è stata, secondo i dati forniti da Iqvia, del 2% in termini di volumi e di poco meno del 4% in termini di valore assoluto.

Farmacie online: perché piacciono tanto agli italiani

Nel complesso quello delle Farmacie online è uno dei settori più in crescita. I motivi sono diversi ma tra i principali possiamo citare, sicuramente, quello relativo al risparmio, laddove per risparmio si intende sia in termini economici che di tempo.

La vita sempre più frenetica che caratterizza i tempi moderni, infatti, ci costringe ad avere sempre meno tempo da dedicare agli acquisti. Il poter comprare online, magari sfruttando i tempi “morti” (basti pensare ai pendolari, giusto per fare un esempio) o nel relax della sera, è un vantaggio tutt’altro che indifferente a cui sempre meno italiani sanno rinunciare.