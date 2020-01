Fisdir, 267 atleti in gara per il Meeting “Città di Saronno”

Domenica 26 gennaio presso la piscina di Saronno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il Meeting “Città di Saronno” rivolto agli atleti con disabilità intellettiva-relazionale, giunto quest’anno alla undicesima edizione.

In questi anni il trofeo saronnese ha sempre riscosso successo da parte di atleti e allenatori, successo che si è manifestato di pari passo alla crescita numerica, tecnica e qualitativa della squadra di casa, dalla nascita del settore disabili nel 2008 fino ad oggi.

Gli atleti in gara domenica saranno ben 267 – record assoluto di presenze per un meeting FISDIR che si disputa in mezza giornata – in rappresentanza di 22 squadre. Tutti si cimenteranno in due gare, oltre alle staffette, per un totale di oltre 550 presenze gara. La prima parte della manifestazione inizierà alle 14 e sarà dedicata ai 151 atleti promozionali, successivamente entreranno in gara gli agonisti delle categorie S14 e C21. In queste categorie sisegnala la presenza di diversi nuotatori che fanno parte della nazionale paralimpica di nuoto.

La squadra della Rari Nantes Saronno per l’occasione schiera 15 atleti tutti determinati a ben figurare nelle rispettive specialità certi di dare il massimo per contribuire ad un buon risultato di squadra.

«Ringraziamo in modo particolare la Saronno Servizi SSD per la fiducia accordataci nell’organizzare questa manifestazione; l’amministrazione comunale di Saronno, la FISDIR e il CIP con i loro rappresentanti; gli sponsor del meeting, tutti i collaboratori e i volontari che con il loro prezioso lavoro rendono possibile un tale evento; gli allenatori e le famiglie che sono il più forte stimolo e sostegno per le piccole e grandi vittorie di questi atleti», commentano Chiara Cantù presidente Rari Nantes Saronno ASD e Lorenzo Franza, vicepresidente Rari Nantes Saronno ASD.