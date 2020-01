Forbar seduce anche Fox Town

Centosessanta negozi delle firme più prestigiose dell’abbigliamento e duecentocinquanta brand: Fox Town è il più grande factory store del sud Europa, isola felice per i cosiddetti shopping addicted. Situato a Mendrisio, non lontano dal confine italiano, attira ogni anno clienti da tutto il mondo. Oltre alle innumerevoli boutique, un’area giochi per bambini e un casinò, il centro dispone di sette punti di ristoro che si caratterizzano per la vasta offerta food&beverage.

Cinque di questi sono stati recentemente riprogettati e completamente ristrutturati secondo le esigenze di una clientela internazionale e il compito di ripensare gli spazi è stato affidato a Forbar.

L’azienda di Gazzada, leader nel mondo dell’arredo e delle forniture per ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e comunità, ha già avuto modo di farsi apprezzare oltre confine, in Svizzera, dove si è occupata di dare “nuova vita” ai locali di una catena di stazioni di servizio e altre entità più piccole ma è la prima volta che arriva a conquistare una realtà così importante in territorio elvetico.

La collaborazione con il gruppo Tarchini (proprietario del noto centro) è iniziata quasi in sordina con un primo intervento in piccolo punto di ristorazione all’interno dell’outlet e in seguito, grazie all’attitudine dimostrata dal team di Forbar, è stata estesa.

I lavori, durati un anno, sono quasi conclusi: l’ultimo intervento interesserà il grill al secondo piano e la ristrutturazione avverrà a febbraio.

Franco Sangiorgio, titolare di Forbar, ci ha raccontato in che modo ha dato forma alle idee dei suoi committenti dando un senso moderno alla proposta.

“Il design è elegante e armonico ma ogni locale ha il proprio stile, questo proprio in virtù del fatto che la clientela di Fox Town è variegata e internazionale. Al centro della “piazza”, al piano terra, si trova l’isola con il bar-gelateria; intorno, una piadineria e un ristorante etnico mentre dislocati ai piani ci sono altri due locali”.

“Siamo molto soddisfatti perché questa ristrutturazione ci ha permesso di interpretare in chiave armonica più di una attività di somministrazione all’interno di un centro che vende il lusso. Abbiamo lavorato gomito a gomito con professionisti già collaboratori di Fox Town che ci hanno affiancato nelle scelte e nella progettazione. Siamo grati per il contributo che ci hanno offerto e il merito dell’ottimo risultato va sicuramente condiviso con loro”.

Fox Town

Via Angelo Maspoli, 18 – Mendrisio

Tel.: +41 848 828 888

Sito internet | Facebook | Instagram

Forbar

Via Cesare Battisti, 1 – Gazzada Schianno

Tel.: 0332 400540

Sito internet | Facebook