Il fuoco della Gioeubia illumina la notte del Varesotto

Speranza, superstizione, tradizione e ironia: la notte dell’ultimo giovedì di gennaio, da queste parti, è la notte delle gioubie. Un rito la cui storia si perde nel tempo ma che ogni anno si rinnova nel proprio significato. Quella di Busto Arsizio è la tradizione più antica e radicata, ma da queste parti sono tanti i comuni del basso Varesotto a celebrare il rito del rogo del fantoccio a partire da Gallarate, Cardano al Campo, Albizzate, Jerago con Orago, la Valle Olona e tanti altri. Molto di questi li seguiremo in diretta e troverete in questo articolo foto e video dalle piazze.

La prima Gioeubia è al Camelot di Gallarate

La prima Gioeubia della notte è quella della casa di riposo, il Camelot di Gallarate. Accesa presto per permettere a famiglie e bambini di assistere allo spettacolo: Guarda le foto

La preparazione in piazza a Busto Arsizio

Saranno circa una trentina le gioeubie che verranno date alle fiamme a partire dalle 19 sul territorio di Busto Arsizio. Un numero record per la tradizione del falò del fantoccio che si tramanda di generazione in generazione e che ogni anno si arricchisce di nuove realtà che partecipano.

ECCO L’ARTICOLO:

I preparativi a Gallarate

Eccola qui, la Gioeubia 2020 di Gallarate. Quest’anno il tradizionale falò è ospitato ad Arnate. Il grande fantoccio è il frutto di quattro sere di lavoro del gruppo formato da Maurizio Pozzi, Roberto Combertaldo, Roberto Fileppo, Alessandro Cagnoni, Alessandro Ferrazzi, Federico Murgida, Alessandro Pozzi. «Siamo partiti tre settimane fa cercando il materiale» spiega Maurizio Pozzi, ormai da anni impegnato nell’allestimento. «Questa settimana abbiamo impegnato tre sere per formare la catasta e la struttura e l’ultima sera per vestire il fantoccio». LEGGI L’ARTICOLO

Gli appuntamenti in Valle Olona

In valle Olona oggi la manifestazione si terrà a Castellanza in due punti della città (alla Corte del Ciliegio e in piazza), a Marnate, a Gorla Minore e Solbiate Olona; nei prossimi giorni sarà invece a Olgiate Olona, Gorla Maggiore e Cairate.

Nell’articolo tutti i dettagli:

Pronto il fantoccio anche ad Albizzate

I volontari della Pro Loco hanno preparato il fantoccio anche ad Albizzate. L’appuntamento è per le 20.30 nel piazzale Sefro accompagnando i festeggiamenti con musica e con tradizionali specialità culinarie ed il vin brulè