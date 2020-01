Ecco le gioeubie di Busto Arsizio, quest’anno a bruciare sono i leghisti

Saranno circa una trentina le gioeubie che questa sera (giovedì) verranno date alle fiamme sul territorio di Busto Arsizio. Un numero record per la tradizione del falò del fantoccio che si tramanda di generazione in generazione e che ogni anno si arricchisce di nuove realtà che partecipano.

I leghisti, questa volta, hanno deciso di autoincendiarsi, due anni dopo le polemiche sul fantoccio con la faccia dell’allora presidente della Camera Laura Boldrini, e al rogo finisce anche l’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri (che definisce il gesto come “massima onorificenza bustocca”) e alcuni dei giovani della Lega attivi nella sezione cittadina.

Un altro leghista al rogo è Max Rogora, assessore alla Sicurezza, finito nella gioeubia dei commercianti di Sacconago. Anche per lui si tratta di un iniziativa divertente: «Li ringrazio per avermi messo al rogo» – ha commentato scherzando.

Non manca la gioeubia delle varie realtà che rappresentano la tradizione come quelle delle Famiglie Bustocca e Sinaghina, quella del Magistero dei Bruscitti e del Cai. Anche l’ambientalismo trova spazio con un’anomia gioeubia dedicata al cambiamento climatico. I commercianti del centro cittadino, invece, l’hanno dedicata agli eventi natalizi in centro che non hanno fatto decollare gli acquisti.

A partire dalle 19 di questa sera, dunque, tutti intorno al fuoco in piazzale Einaudi e nei vari luoghi della città dove verranno bruciate le altre gioeubie. A seguire risotto e luganega per tutti in piazza San Giovanni.

Dove e quando bruciano le gioeubie