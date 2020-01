Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 16.30 presso la sala Giovanni Paolo II in via Marconi 6 a Somma Lombardo, si svolgerà il galà di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2019, organizzato dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino – il “Distretto che vola”.

Per questa ottava edizione sono numerosi i commercianti in gara per i comuni di Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino e Varano Borghi che si contenderanno i riconoscimenti comunali e distrettuali per aver addobbato le proprie vetrine e gli spazi aperti al pubblico a tema natalizio, seguendo la tradizione oppure in maniera più originale e divertente.

Al vincitore del Distretto sarà dedicato uno spazio editoriale su Varese News che racconterà l’attività commerciale e la sua storia, il secondo classificato riceverà una consulenza gratuita da parte del formatore e Business Coach Massimo Dal Soglio mentre alla terza vetrina sul podio spetterà un coupon omaggio per attività di comunicazione e marketing digitale offerto dell’agenzia WebCreativi di Sesto Calende.

L’evento, presentato come ogni anno da Barbara Gorlini, organizzatrice e direttrice artistica, vedrà sul palco due artisti di fama nazionale che hanno un particolare legame con il territorio: il comico Beppe Altissimi di Zelig Lab, sommese di adozione, e l’illusionista mornaghese Ale Belotto, che nel 2017 è salito sul podio del campionato italiano di magia Master of Magic, con l’accompagnamento musicale di Paolo Ghezzo Dj & Sax, l’esibizione dei ballerini Sara Pedranti e Matteo Tomasoni della scuola Frensys Dance di Somma Lombardo e la partecipazione del maestro di tango Fabrizio Vallecoccia.

Un momento speciale sarà dedicato alla moda e alla bellezza con gli splendidi abiti di InStyle Abbigliamento di Sesto Calende, con la partecipazione della top model internazionale e stilista Renata Kurek e delle immancabili Dafne Apollonio e Erika Liberatore.

Durante la serata saranno proiettate le foto di tutte le vetrine in concorso realizzate con la collaborazione dei fotografi ufficiali Roberto Angero e Alberto Zarini di Somma Lombardo, Fotosì di Castronno, Roberto Veronesi e Silvia Dengo di Sesto Calende.

Il rinfresco conclusivo gratuito sarà offerto dalla pasticceria Maison Morotti di Sesto Calende, un angolo di dolcezza inaugurato di recente nel centro della città, e da Sant’Arialdo di Angera.

Per l’organizzazione dell’evento si ringraziano gli sponsor Agricola Gia.Ma, Luana&Co acconciature e Alfa Fashion di Somma lombardo, Il Piccolo Ristoro, Tenuta Tovaglieri e Pizzeria Ristorante la Lanterna di Golasecca, Ondoli Agristore di Sesto Calende e Katia Style Revolution di Mornago.

Le foto delle vetrine in gara sono visibili alla pagina Facebook del Distretto.

Ingresso gratuito