Il Gruppo Giovani del Cai ai Pizzoni di Laveno

Sabato 18 gennaio il gruppo giovani del Cai di Luino propone un’escursione guidata con meta Pizzoni di Laveno. Si ricorda che la partecipazione è consentita solo ad escursionisti di età compresa tra i 18 ai 30 anni.

Descrizione itinerario escursione: si parte dal parcheggio di Vararo a quota 778m, dopo un primo tratto di strada seguendo Via Cittiglio, si prende il sentiero subito in salita verso i Pizzoni. La salita diventa più ripida verso la cima(1177m), ma si viene ben ricompensati dalla visione del Lago Maggiore e le valli circondanti. Ripartendo dalla cima si scende per un breve tratto ritornando nel bosco, il sentiero segue la cresta per poi risalire un ultimo tratto nei pressi del Monte Teggia(1103m). Dalla cima del Teggia si scende verso il Passo Del Cuvignone(1050m), e dopo un breve tratto di strada, si riprende il sentiero per rientrare a Vararo e chiudere il cerchio.

Programma e dati tecnici

Primo Accompagnatore: Samuele Omati 3355784575

Secondo accompagnatore: Davide Cipolletta 3459273732

Escursione proposta da: Davide Cipolletta

Titolo escursione: Vararo – Pizzoni – Monte Teggia – Vararo

Ritrovo e orario parcheggio porto nuovo di Luino 8.30

Mezzo di trasporto auto – Difficoltà E – Lunghezza percorso 7,889 km

Altezza massima mt 1177 Tempo tot. (anello) 3:00

Scarponi SI – Equipaggiamento di media montagna (adeguato alla stagione)

Dislivello salita mt 418 – Bastoncini consigliati – Durata giorni: 1

Dislivello discesa mt 418 – Fatica: F1 – Richiesto documento per l’espatrio: NO

Fonti di acqua sul percorso SI

Cartografia Carta sentieri Valli del Verbano

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo

agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi

il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa

prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile

partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-

mail escursioni@cailuino.it

