Intossicazione etilica: paura per un diciannovenne

Una sbornia che ha fatto temere il peggio.

La notte scorsa un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano. L’ambulanza del 118 lo aveva raccolto in via Turati a Castellanza attorno alle due della notte scorsa.

I soccorritori che lo hanno trasportato al pronto soccorso in stato di incoscienza.

Il giovane è stato preso in carico dai medici che sono intervenuti prontamente.

Questa mattina le sue condizioni sono migliorate, è fuori pericolo ma è ancora ricoverato in pronto soccorso in osservazione.