La Coelsanus si rinforza con l’ex Sangiorgese Di Ianni

Dopo il cambio di allenatore (Garbosi per Vescovi) e l’uscita di scena di Rosignoli, sceso di categoria a Gazzada, la Robur et Fides ha annunciato un nuovo acquisto nell’ottica di provare a invertire una rotta che vede i gialloblu all’ultimo posto – con altre due formazioni – del girone B della Serie B di basket.

La Coelsanus ha ingaggiato Alfonso Di Ianni, ala-centro di origini foggiane che ha appena compiuto 23 anni. Alto 1,98, il giocatore pugliese proviene dalla Beneacquista Latina, squadra di Serie A2 con la quale tuttavia non è sceso in campo se non nella Supercoppa di categoria.

Di Ianni però è volto noto dalle nostre parti, visto che lo scorso anno ha vestito la maglia della LTC Sangiorgese proprio nello stesso girone della Serie B nel quale giocava la Robur. Con i Draghi il lungo aveva realizzato 5,7 punti con 4,2 rimbalzi di media a partita (in 26′ di impiego) e disputato anche i playoff dello scorso campionato. In precedenza aveva già vestito la maglia di Latina oltre a quella di Valmontone.

Il volto nuovo della Robur si aggregherà giovedì 16 ai compagni di squadra per lavorare agli ordini dello staff diretto da Fabrizio Garbosi. Dovrebbe dunque andare a referto per la prima volta nel match che la Coelsanus disputerà domenica 19 (dalle ore 18) sul parquet di Vicenza. Un’avversaria sulla carta alla portata dei gialloblu, visto che fino a ora ha raccolto 12 punti, appena due vittorie in più di Allegretti e compagni.