La cultura è benessere e arriva in ospedale

L’ospedale apre le porte all’arte. Si inaugurerà lunedì 3 aprile la rassegna CULT – CUltuRE pazienti. Si tratta di un progetto di welfare culturale ospitato dall’Ospedale a Garbagnate Milanesese.

Un ricco palinsesto culturale verrà offerto per tutto il 2020 a degenti e loro visitatori, agli utenti dei servizi ambulatoriali e diagnostici, agli operatori di ASST-Rhodense e più in generale a tutti i cittadini interessati, dalle Cooperative Sociali Intrecci, Stripes e Spazio Giovani.

Lunedì 3 aprile alle ore 14.30, presso il punto di ritrovo il corridoio A, e alla presenza della Direzione Strategica di ASST-Rhodense, saranno presentate le attività e il palinsesto dedicato ad importantissimi personaggi culturali che hanno arricchito l’umanità con le loro arti: il mese di febbraio sarà dedicato alla ballerina e coreografa Pina Bausch, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

Gli altri mesi saranno dedicati a Raffaello Sanzio, a 500 anni dalla sua scomparsa, Ludwig van Beethoven, a 250 anni dalla sua nascita e Isaac Asimov, Gianni Rodari e Federico Fellini, tutti e tre nati nel 1920 e quindi in occasione del centenario della loro nascita.

CULT – CUltuRE pazienti sperimenta con l’implementazione di processi di produzione e disseminazione culturale che si integrano con servizi sanitari per garantire la salute e il benessere delle persone; la visione dei promotori è quella di Ospedale come luogo umano e quindi relazionale e di Cultura come strumento a supporto dei percorsi riabilitativi, supportati dalla convinzione che sia necessario prendersi cura e rendere più bello e vitale un luogo di comunità così importante.

Tra le attività previste, atelier artistici finalizzati a migliorare l’immagine e curare gli spazi dei Presidi Ospedalieri di ASST-Rhodense, laboratori e workshop di sperimentazione artistica-culturale, e svariate possibilità di fruire di contenuti culturali che spaziano dal cinema ad esibizioni teatrali, danzanti, musicali, letterarie e di arti visive, dalle mostre fotografiche alle opportunità di benessere.

CULT è un progetto di comunità, finanziato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus col Bando “CHE BELLO ESSERE NOI Cultura – l’inclusione che arricchisce la comunità” e supportata da oltre 90 cittadini donatori coinvolti nella campagna di crowdfunding.