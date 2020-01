La Openjobmetis alla ricerca dell’impresa a “casa Pozzecco”

Quella sera di fine settembre, per i tifosi di Varese la partita fu una doccia ghiacciata. Prima di campionato, in casa, pubblico folto e presentazione all’ora di pranzo di un’iniziativa a supporto della società (Orgoglio Varese). Poi il boato a Pozzecco, gli applausi a Caja e la palla a due prima di vedere tutto nero. Quel 52-74 fu un pugno scagliato dal Banco di Sardegna in pieno volto alla Openjobmetis per cui l’esordio in campionato non poteva essere più aspro di così.

Oggi, a un girone di distanza, quella partita ha assunto un significato diverso e forse meno scioccante: Sassari si è da allora confermata a più riprese tanto da concludere l’andata in seconda posizione alle spalle della sola Virtus Segafredo (ad appena due punti), da viaggiare a ottimi livelli in Champions League (7 vinte e 3 perse, leader del girone A insieme a Turk Telekom e Manresa) e da avere il secondo miglior attacco della LBA ma pure la più incisiva percentuale nel tiro da 3 punti (41,3%).

Insomma, la formazione isolana si sta riconfermando ai piani più alti, bissando il cammino che nella passata stagione la vide vincere la Fiba Europe Cup e portare fino a gara-7 di finale scudetto l’Umana Reyer poi campione ma solo all’ultimo giro. In questi mesi dunque la Dinamo ha messo in tavola le proprie carte che in quell’esordio alla Enerxenia Arena erano ancora tutte da scoprire; ora sta alla Openjobmetis che affronterà i sardi nel tardo pomeriggio di domenica 12 gennaio (contesa iniziale alle ore 18,30) trovare gli antidoti giusti per superare la Pozzecco’s Band.

Difficile, difficilissimo provare ad andare a espugnare Sassari. Non impossibile però, ed è proprio su questo che Attilio Caja e il suo staff dovranno puntare il dito: lo scorso anno in coppa la Openjobmetis realizzò l’impresa rimontando oltre 20 punti in mezza partita davanti all’attonito pubblico biancoblu. Squadre diverse, ovviamente, però sarebbe profondamente sbagliato sbarcare in Sardegna pensando di non poter sovvertire il pronostico: il Banco ha giocato – e perso – la partita di coppa giocata in Belgio, è alle prese l’addio di McLean (ormai certo: al suo posto giocherà Sorokas) e, insomma, potrebbe avere qualche flessione da sfruttare.

L’uomo più atteso della partita, per una volta, non vestirà canottiera e calzoncini da gioco: Gianmarco Pozzecco – che a Varese venne sostituito proprio da Caja dopo la sua esperienza difficile sulla panchina biancorossa – all’andata fu quasi contrito in sala stampa dopo la lezione data dai suoi a suon di triple e rimbalzi. Alla vigilia il Poz la spiega così: «La partita di domenica per me è particolare, perché Varese rappresenta tanto nella mia vita. Della quadra mi piace molto Jakovics che entra dalla panchina ma è l’equilibratore della squadra; seguivo anche Clark quando giocava in Germania, ha passato un momento di difficoltà e arriva da una partita straordinaria a Treviso quindi sarà un’arma in più. All’andata vincemmo abbastanza agevolmente ma ricordo che dissi che la Openjobmetis avrebbe fatto un buon campionato e sta confermando quelle sensazioni: è formazione allenata bene da Attilio che è un po’ un maestro. Tessere le sue lodi è una cosa dovuta anche se può sembrare banale».

Sul referto figurerà anche il nome di Riccardo Cervi, ma a quanto pare la sua avventura sotto le Prealpi è sul punto di terminare, con la possibilità che il pivot prosegua la stagione a Napoli, salvo altre sorprese. Un’uscita di scena che parla di una possibilità mal sfruttata da ambo le parti e che lascia da un lato l’amaro in bocca e dall’altro qualche dubbio sulla gestione da parte della Pallacanestro Varese di tutta la (breve) storia. Ci torneremo presto; intanto Luca Gandini è allertato per restare biancorosso dopo che era già pronto a chiudere le valige.

